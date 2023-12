La Stampa: “Toro, Juric cerca il riscatto prima volta con tutta la rosa”

C'è da voltare subito pagina dopo la battuta d'arresto contro il Bologna per 2-0. L'Atalanta non sarà un cliente facile, ma Juric finalmente potrà contare su tutta la rosa, come riportato da La Stampa. "Adesso il primo obiettivo è stato raggiunto. La novità per Juric è una squadra mai vista prima, almeno dal punto di vista numerico. Il modo migliore per guardare con più fiducia il percorso ad ostacoli di dicembre, una partita ogni cinque giorni per i granata ancora a metà del guado. E programmare la risalita in una classifica dove bastano 90’ giusti per tornare in alto, ma anche altrettanti storti per sprofondare".