Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Si parla del settore giovanile granata nell’edizione odierna de La Stampa, che ne evidenzia la crisi alla luce delle zero convocazioni nelle nazionali "under".

"Belotti e Sirigu, le uniche macchie granata in un azzurro tenebra." - esordisce il quotidiano - "Il Toro si aggrappa alle sue stelle per restare nel giro delle nazionali, due che peraltro non hanno ancora deciso il loro futuro. Ma se sarà addio, il club di Urbano Cairo rischia di scomparire dalla geografia delle società che contribuiscono alla causa comune, visto che dopo la squadra di Roberto Mancini c’è il vuoto di rappresentanti nelle nazionali giovanili."

E aggiunge: "Uno zero assoluto nelle Under 21, 20 e 18 insopportabile per una delle fabbriche che ha preparato tanti ragazzi da lanciare in Casa Italia. Ma rispecchia il momento di un settore che sta vivendo la più grossa recessione della sua storia."