Torino, caccia al trequartista: Messias in pole, poi Salcedo. E Barak…

Gli unici attualmente in rosa che hanno ricoperto il ruolo sono Verdi e Lukic. Al Toro piace Messias. Barak è complicato da raggiungere, Salcedo un po' meno

MESSIAS & C. - Il materiale umano nella rosa, pertanto, non è abbondante ed è anche tutto da testare. Il direttore Davide Vagnati è stato chiamato da Juric a guardarsi in giro per rafforzare la trequarti. Non è ancora stata avanzata un'offerta ufficiale, ma potrebbe essere questione di giorni per Junior Messias, come riportato nel pomeriggio di ieri su queste colonne. Il giocatore del Crotone piace molto e sarebbe un innesto importante per la trequarti di Juric. Altri due possibili nomi sulla lista di Vagnati sono due giocatori che hanno militato all'Hellas Verona nell'ultimo campionato: il primo è Barak, vecchia conoscenza di mercato del Torino che lo aveva cercato già nelle scorse sessioni, soprattutto l'ultima estiva, mentre il secondo è Salcedo, che ha ricoperto alcune volte in Veneto questo ruolo con Juric in panchina. Se Barak è complicato da raggiungere per diversi motivi, principalmente legati al costo del cartellino (è di proprietà dell'Udinese), che potrebbe anche crescere durante la rassegna di Euro2020, invece Salcedo è più accessibile. Una cosa, comunque, è certa: il Torino ha bisogno di infoltire e migliorare la propria trequarti in vista del prossimo campionato soddisfando le richieste di Juric.