La Stampa: “Toro-Monza sfida giovane e nervosa”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Stampa troviamo un articolo sul Torino e sulla sfida di sabato contro il Monza: "rigori e gol segnati, Torino-Monza sfida giovane e nervosa. Sabato pomeriggio sarà il quarto confronto in A. Il Monza è un punto avanti, il Toro cerca il sorpasso e, soprattutto, la spinta per continuare a coltivare sogni europei visto che quest'anno l'ottava posizione potrebbe significare Conference League." Il quotidiano dedica anche un riquadro al portiere della Serbia e dei granata, Vanja Milinkovic-Savic: " Vanja nelle ultime 9 partite sa di giocarsi tanto. Ai risultati in campionato sono anche legate le scelte del ct Stojkovic."