La Stampa: “Toro, per la difesa spunta il nome di Acerbi in uscita dalla Lazio”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi riporta una notizia di mercato per il Torino. La società granata sembra infatti che abbia messo nel mirino Francesco Acerbi, esperto difensore classe 1988 in uscita dalla Lazio. Per i granata potrebbe trattarsi di un'idea low cost come sostituto del partente Gleison Bremer sempre seguito dall'Inter. Acerbi dovrebbe lasciare la società della Capitale durante questa sessione di mercato a causa di un rapporto del tutto naufragato con i tifosi laziali. I supporter biancocelesti non hanno digerito una reazione dell'ex Sassuolo durante una partita verso la fine dello scorso campionato. Da lì il rapporto è andato consumandosi e ora Acerbi è diventato un'occasione di mercato per molte squadre di Serie A. Sul centrale ex Sassuolo si sono mosse anche squadre come Milan e Monza oltre al Torino. Per i granata potrebbe essere un'alternativa a Solet come nuovo difensore centrale. Acerbi sarebbe una soluzione come maggiore esperienza e più economica dato che il Salisburgo chiede 12 milioni per il francese.