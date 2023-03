La Stampa: “Toro, rosa completa e buon umore sono le basi per ripartire”

Dopo la sosta per gli impegni nazionali, il Torino è pronto a rituffarsi nel campionato agli ordini del tecnico Ivan Juric, che cercherà di dare le motivazioni giuste ai granata per affrontare al meglio questo finale di stagione. Di questo si parla sulle pagine odierne de La Stampa: "Ha riallacciato i fili al gruppo, ora punta a riaverlo al completo per il gran finale. Con il ritorno degli allenamenti al Filadelfia cominciano due mesi di alta tensione per Ivan Juric. Che riparte dalla lezione impartita dal Napoli per inquadrare una ripresa che è speciale un po’ per tutti: 11 partite pronte a rendere elettrizzante il finale di stagione, sicuramente diverso e più interessante rispetto gli ultimi. [...] In attesa che si completi il piano rientri dei nazionali – tra oggi e domani tornano gli ultimi quattro: Rodriguez, Vlasic, Vojvoda e Singo –, programma quello degli infortunati per svuotare definitivamente l’infermeria".