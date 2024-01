La Stampa: “Toro su Bakker e Strefezza, due novità per alzare il livello”

Nell'edizione odierna del quotidiano si leggono le ultime notizie riguardanti il mercato del Torino: "Gli investimenti sono stati fatti in estate, ora la rosa va perfezionata. Arrivare in Europa spingerebbe Buongiorno e gli altri talenti a restare. Il mercato è un'occasione da sfruttare Fiorentina e Bologna non sono di un altro pianeta e Roma e Napoli sono finite dentro un corto circuito dal quale uscire è un bel rompicapo. E allora? Toccare con mano l'Europa a maggio avrebbe l'effetto di aprire le danze e di blindare un progetto tecnico che, Juric o no in panchina, si fonda su un gruppo giovane e facilmente appetibile da chi osserva da fuori".