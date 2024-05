La Stampa: “Verona, esame del cuore per Juric: l’Europa non è un capitolo chiuso”

La Stampa analizza l'ipotesi nove squadre italiane in Europa nell'edizione odierna, concentrandosi sui passi che dovrà compiere il Toro. "L'assist è della Fiorentina, ma adesso serve il gol a casa sua. Ha un Torino da risvegliare al più presto Ivan Juric per affrontare un finale che lascia ancora una piccola speranza" spiega il quotidiano. "Il successo della Fiorentina in Conference spalancherebbe le porte alla nona squadra italiana nelle coppe. Rimettendo in gioco anche il campionato dei granata, ma adesso il Toro non potrà più sbagliare niente". Conclude infine il quotidiano: "Il Verona è la sfida del cuore di Juric, che ritroverà i colori con cui ha avuto un feeling migliore. Da avversario punta a proseguire la tradizione che lo ha sempre visto vincere nelle due volte in cui è tornato al Bentegodi".