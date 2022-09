La Stampa: “Vlasic, che impatto! Sempre più al centro del Toro”

Una delle note più positive di questo inizio di campionato del Torino è certamente Nikola Vlasic, il quale, in 4 gare disputate, è andato già a segno due volte. La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, parla così del croato: "Il Torino non può già più fare a meno di lui. Due gol, più uno annullato, nelle ultime due partite sono il biglietto da visita di Vlasic, talento puro a caccia di riscatto. Si è notato subito il suo impatto in Serie A: dopo il secondo tempo giocato a Monza al posto dell’infortunato Miranchuk, Juric non l’ha più tolto dal campo neanche per farlo rifiatare. Il Torino ha creduto in lui e adesso Vlasic in 314’ ha già cancellato il recente passato: sempre più al centro di una squadra che ha bisogno di qualità per crescere e, in questo caso, anche per dimenticare i gol di Belotti".