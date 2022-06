La Stampa: “Vlasic ed il Toro divisi da 20 milioni”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa, spazio oggi ad un focus sulla questione Vlasic, trequartista del West Ham seguito dal Toro e che piace molto a Ivan Juric. Si legge: "Il sogno proibito, per i costi, si chiama Nikola Vlasic, 24 enne di Spalato, la stessa città di Juric. Il club di Cairo l’ha chiesto al West Ham dopo aver capito l’intenzione del calciatore di cambiare aria. Gli Hammers valutano la cessione in prestito con diritto di riscatto a 18/20 milioni, il Toro preme per abbassare un po’ la cifra, ma nelle ultime ore ha alzato notevolmente il pressing per provare a chiudere il primo colpo del suo lungo e complicato mercato".