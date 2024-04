La Stampa: “Zapata è stanco, ma gioca. Il Toro non può farne a meno”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Nell'edizione odierna de La Stampa troviamo un focus sul Torino e i particolare su Duvan Zapata: "L'attaccante colombiano avrebbe bisogno di essere gestito per recuperare un pò di lucidità. Le alternative mancano: Sanabria è in calo, Okereke spuntato. Contro l'Inter torna Pellegri. Contro il Frosinone Milinkovic-Savic è stato il terzo giocatore granata per palloni giocati, a dimostrazione di uno schema: il lancio lungo e il gioco sulle seconde palle, ormai abusato."