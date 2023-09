La Stampa: “Zapata toglie spazio a Sanabria come prima punta”

"Arriva Zapata, Sanabria si avvicina al Milan perché i rossoneri cercano un vice Giroud e perché l’attaccante granata sente a rischio il ruolo di punta centrale e vede nel viaggio a Milano nuova luce e ambizioni - si legge su La Stampa - . Il pomeriggio del primo settembre scorso sembra scritto, ma in campo scende Juric e si torna al punto di partenza: arriva Zapata, Sanabria non parte. Il Toro uscito dal mercato estivo si ritrova, così, con tre centravanti, ma anche con le gerarchie scontate. Vlasic più Sanabria più Zapata può essere un’idea, con una trequarti di maggiore qualità anche se per l’occorrenza è prevedibile pensare ad un Sanabria in appoggio a Zapata".