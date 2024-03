Tuttosport: “Bellanova, dopo 9 mesi vale il triplo”

"Era il primo luglio quando il club granata diffondeva il comunicato ufficiale relativo all’ingaggio di Bellanova: le trattative con il Cagliari e con l’esterno erano già andate a buon fi ne nel corso del mese di giugno, con la fumata bianca formale subito dopo l’eliminazione dell’Italia Under 21 dalla fase finale degli Europei, con Raoul titolare in 3 partite su 3 nel girone di qualificazione. L’Inter lo avrebbe confermato: però da riserva per il secondo anno di fi la e solo in prestito con obbligo di acquisto da ratificarsi 12 mesi dopo".