Tuttosport: “Belotti alle strette: il Torino vuole una risposta”

La permanenza di Belotti con la maglia della Nazionale finirà questa sera, martedì 7 giugno, al termine della partita contro l'Ungheria: il tecnico Mancini aveva già dichiarato che tra gli azzurri c'era chi doveva rientrare prima e riposarsi - tra cui Belotti - ma il Gallo è rimasto comunque in gruppo. Un segno positivo, ma che anche il Toro si aspetta ormai da più di qualche settimana: la risposta dell'attaccante granata ancora non è arrivato, e il direttore sportivo Davide Vagnati sta infatti cercando dei suoi possibili sostituti, tra cui Dovbyk. In stallo, c'è anche la situazione Mandragora: il 17 giugno scade il diritto di riscatto da 14 milioni che la Juventus - club di appartenenza - gli ha concesso. Torino e Juventus, dunque, si incontreranno e insieme discuteranno del futuro del 38 granata. Da portare in granata, tra le richieste di Juric spunta la trequarti, che è rimasta senza giocatori di ruolo: il club è interessato a Yilmaz, del Besiktas, giocatore su cui Davide Vagnati aveva puntato nelle scorse stagioni. Il tutto, considerando anche le condizioni di Fares e di Verdi alla Salernitana: per l'algerino, il futuro è ancora da decidere, mentre per l'attaccante andato in prestito alla corte di Davide Nicola, la favola a Salerno sembra continuare.