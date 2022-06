Tuttosport: “Belotti: ciao Toro. Il Gallo ha comunicato la decisione ai compagni”

L'avventura di Andrea Belotti al Torino è giunta al termine. Stando infatti a ciò che riporta Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano, il Gallo avrebbe già comunicato ai compagni la sua decisione di non rinnovare il contratto con il club granata, pur non conoscendo ancora la sua prossima destinazione. Si legge: "Siamo ai titoli di coda. Andrea Belotti nei giorni scorsi ha telefonato a tutti i compagni per salutarli e metterli al corrente che non ha intenzione di prolungare il contratto con il Toro, ma andare a provare una nuova esperienza in un altro club dopo sette anni di militanza granata che non gli hanno regalato le soddisfazioni che si aspettava. Però non ha detto a nessuno dove andrà. Probabilmente non lo sa neppure lui. Nonostante il pressing di Juric, le insistenze dello spogliatoio e il grande affetto dei tifosi quindi, il Gallo ha deciso di voltare pagina".