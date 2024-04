Tuttosport: Buongiorno, l’Inter si gioca le contropartite

Altra stagione positiva per Alessandro Buongiorno, che si è confermato come uno dei migliori interpreti del ruolo nel massimo campionato italiano. Diversi club si sono interessati, tra cui l'Inter e il Milan. "I nerazzurri potrebbero muoversi come fatto per Barella o Frattesi, con un prestito oneroso con obbligo di riscatto, mettendo sul piatto pure delle contropartite. Potrebbero interessare due giovani attaccanti, seppur non molto avvezzi al gol in quest'annata: Martin Satriano, reduce da una buona stagione in prestito al Brest, 2° in classifi ca in Francia, e Francesco Pio Esposito, in prestito allo Spezia e punto fermo dell'Under 21, nonostante sia solo un 2005".