Tuttosport: Buongiorno “Penso di non andare da nessuna parte”

"Buongiorno commosso legge i nomi dei 31 caduti e poi risponde ad un tifoso che gli chiede di restare - scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che continua - Buongiorno ha risposto con un sorriso: "Non penso di andare da nessuna parte". In mattinata, Urbano Cairo aveva detto: "L'anno scorso lo abbiamo tenuto. Lui era contento, io più di lui. Se resta sono felicissimo". Cairo congeda Juric, ma ora serve di più. Adesso bisogna scegliere in fretta, sono tre i tecnici in corsa per i granata. Il preferito e Italiano, ma resta in corsa Palladino. E sono in ascesa le quotazioni di Vanoli"