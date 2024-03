Tuttosport: “Cairo-Galliani e quello sgambetto su Palladino al Toro”

Domani alle 15 Torino e Monza si sfideranno in un match valido per la corsa all’Europa. Il quotidiano rivela un aneddoto di due anni fa, quando Cairo stava per portare Palladino alla guida della panchina della Primavera del Toro: “Due anni fa su consiglio di Juric i dirigenti granata avevano fortemente pensato al tecnico del Monza per dargli la panchina della Primavera granata che poi andò a Scurto che, tra l’altro, sta ottenendo grandi risultati. Palladino, all’epoca, guidava i pari età dei brianzoli disputando un grande campionato Primavera 2. Tutto sembrava avviato verso una felice conclusione, ma Galliani convinse il giovane allenatore a restare con un contratto più alto e la promessa, in tempi brevi, di consegnargli la prima squadra. E in effetti andò proprio così” si legge sul quotidiano.