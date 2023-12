Tuttosport: “C’è un Toro da difendere sul mercato di gennaio”

L'edizione odierna di Tuttosport scrive riguardo ai giocatori del Toro e alla loro situazione, in particolare quella di Bellanova: "L'esterno destro è seguito da Spalletti per la rassegna che si giocherà in Germania. Tra i granata è pressoché sicuro della convocazione Buongiorno. E Ricci ci crede. Riguardo al mercato di gennaio invece, c'è un Toro da difendere. La squadra è completa: l'obiettivo nella prossima finestra di trattative è resistere alle proposte per elementi importanti come Ilic e Sanabria. Sono invece sacrificabili per ragioni diverse Radonjic e Seck e in entrata è possibile l'arrivo di una punta se partirà Pellegri."