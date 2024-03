Tuttosport: “Decimo gol stagionale per Zapata, sempre più Duvan delle meraviglie”

Tuttosport quest'oggi propone un approfondimento su Duvan Zapata. L'attaccante del Torino è stato un vero e proprio trascinatore nella giornata di ieri contro l'Udinese e ha condotto la sua squadra alla vittoria che mancava da un mese esatto dopo due pareggi e due sconfitte nelle precedenti quattro partite. Il centravanti colombiano in avvio di primo tempo ha segnato il suo decimo gol in questa stagione, si tratta della nona rete che realizza da quando indossa la maglia granata alle quali va aggiunta la marcatura che ha trovato nella seconda giornata di questo campionato a fine agosto nella sua ultima presenza con la divisa dell'Atalanta. Zapata raggiunge così la doppia cifra per reti segnate in Serie A per il settimo campionato negli ultimi otto anni. In totale per lui nel massimo campionato italiano si contano 118 gol. Di testa rimane inoltre il migliore perché con 5 gol segnati di testa in questa stagione risulta essere il primo (assieme al milanista Giroud) in questo fondamentale.