Tuttosport: “Dovbyk obiettivo concreto per l’attacco del Torino”

In attesa di fare finalmente chiarezza sul futuro di Andrea Belotti, il Torino ha messo il mirino su un giocatore che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo, come riportato nelle pagine odierne di Tuttosport: "E così il responsabile dell’area tecnica Vagnati sta mettendo mano al reparto, in tale situazione perché questa è la realtà dei fatti intendendolo orfano del Gallo. Un nome seguito da tempo, come testimoniato dalle aperture di pagina pubblicate a corredo dell’articolo odierno, è quello dell’ucraino Artem Dovbyk, attaccante del Dnipro e della Nazionale ucraina. Centravanti di buona struttura (189 centimetri di altezza per 76 chilogrammi di peso), Dovbyk nell’ultima stagione ha confermato tutte le buone impressioni che si erano da subito avute sul suo conto".