Tuttosport: “Due riserve gratis per il Torino, come l’ha presa Juric?”

Tuttosport questa mattina propone un consueto punto sul mercato del Torino riportando degli arrivi nella giornata di ieri di Adam Masina e di David Okereke. I due calciatori sono arrivati ieri in città per sottoporsi alle visite mediche con il club granata e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale della loro firma sui rispettivi contratti. Entrambi però arrivano al Toro solamente in prestito con diritto di riscatto, una formula che l'allenatore granata Ivan Juric non ha mai nascosto di non gradire molto. Per tale motivo Tuttosport si domanda: "Come l'avrà presa Juric?", riportando anche i commenti presi dai social dei tifosi non soddisfatti della campagna acquisti.