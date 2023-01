Tuttosport: “È fatta: Ilic è del Toro. Lukic vicino al Fulham”

Ilic sarà un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha avuto la meglio sul Marsiglia: "A fare la differenza il pressing di Juric, ripetutamente al telefono con Ilic per trasmettergli tutte le garanzie necessarie. Juric, sì: forte di uno splendido rapporto personale con il ragazzo, nato durante l’annata assieme a Verona (2020-2021)" scrive il quotidiano che aggiunge: "Ilic firmerà un contratto sino al 2027 (con la possibilità per il Torino di prolungarlo al 2028 in una seconda fase) da circa 1,7 milioni netti più bonus. Tra oggi e domani le visite mediche a Torino".

Con Ilic in arrivo, chi potrebbe partire è Sasa Lukic, Il numero 10 granata - che ricordiamo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 - in questi ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare il Torino: "Il Fulham - si legge sul quotidiano - nella giornata di mercoledì aveva presentato un’offerta al Torino per il centrocampista: 8 milioni fissi più 2 di bonus. Il tutto, dopo una serie di sondaggi e trattative già avviate dalla società inglese anche con il ragazzo, per arrivare a una definizione delle intese sui futuri ingaggi di Lukic a Londra".