Tuttosport: “EuroToro, giocano in 25 mila”

L'edizione odierna di Tuttosport presenta il match di oggi contro il Monza. La partita si giocherà alle ore 15:00 al Grande Torino e sarà una delle gare più importanti della stagione. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, che attualmente si trovano rispettivamente all'undicesimo e decimo posto, come i granata distanti di un solo punto. A seguire le parole del quotidiano e di Palladino: "Il pubblico sarà l'uomo in più per il Toro, per cui bisognerà avere grande personalità e andare a giocarci la partita col coltello tra i denti». Anche stavolta, infatti, i tifosi risponderanno presente. Una tendenza positiva, che ha caratterizzato l'intera stagione e non solo le sfide contro le big."