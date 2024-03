Tuttosport: “Highlander Bellanova, rendimento in crescita da mesi”

Tuttosport nell'edizione odierna snocciola i numeri di Raoul Bellanova, la freccia della fascia destra granata: "Torino-Lazio, Bellanova toccò la velocità di punta di 35,03 chilometri orari, in sprint. Nessuno più veloce di lui tra tutti i giocatori in campo. Ma a Cagliari fece anche meglio, con una punta di 35,61 chilometri". Non solo sprint, ma anche km perché Bellanova è il giocatore di movimento più impiegato da Juric: "2.237 minuti in campo. Spalmati in 27 presenze. Sempre in piedi, una trottola col magnete. Titolare per 26 volte". E il quotidiano conclude, ricordando l'investimento di Cairo e il valore acquisito da Bellanova: "Cairo aveva le mani libere e le mise sulla preda con 7 milioni di investimento. Più uno di bonus, al massimo. Contratto sino al 2027. Valore di mercato, oggi, neanche 12 mesi dopo? In Italia, 15 milioni come minimo. All’estero (Inghilterra, per esempio) tra 20 e 25. Dipende sempre da chi si affaccia, da chi bussa. E da quante squadre. Per ora a gennaio si sono mosse l’Aston Villa e il West Ham. Respinte".