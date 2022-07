Tuttosport: “Horvath, dalla B ungherese ai sogni granata”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Un ragazzino con la scorza da uomo - si legge su Tuttosport - . Quando Krisztofer Horvath si presenta per la prima volta in Italia, a dicembre 2018 (aveva 16 anni), i dirigenti della Spal intuiscono subito qualcosa di diverso dai suoi coetanei. Ruggero Ludergnani lo chiama per sottoporlo a un provino. Si allena tre giorni, ma lo fermano subito: il tesseramento è dietro l’angolo. La stagione gli vale la chiamata del Toro nel 2020, che sul gong del mercato lo preleva dagli emiliani: Vagnati lo strappa a Ludergnani". Nella stagione 2020-2021 Horvath fatica a sbocciare. La svolta si concretizza nella passata stagione: viene prestato nella B ungherese, e con la maglia dello