Tuttosport: “Il dopo Juric? Contatti per Vanoli”

Nell'edizione odierna del quotidiano si parla di mercato e del futuro di Juric: "Vagnati si è mosso per Vanoli, l'allenatore del Venzia dei miracoli. I trionfi in Russia e con Conte al Chelsea e all'Inter. Anche il Bologna lo segue: non è sicuro di riuscire a tenere Thiago Motta. Intanto Juric va da Cairo: vertice di mercato a Milano tra tecnico, patron e Vagnati. Attacco: il Toro vuole Saldanha dal Partizan Belgrado. Zapata non si ferma: al lavoro per trovare la forma e i gol. Il rinvio della Lazio può diventare utile perchè tutti recuperino la miglior condizione".