Tuttosport: “Il Torino può perdere Singo, anche la Roma inizia a seguirlo”

Tra le pagine di Tuttosport dedicate al Torino quest'oggi si può trovare una notizia di mercato che riguarda il fronte delle cessioni. I granata infatti rischiano di perdere Wilfred Singo, esterno destro classe 2000 che piace a diversi club di Serie A. Sulle sue tracce ci sono da tempo Inter e Juventus ma secondo quanto si apprende dal quotidiano piemontese anche la Roma si sarebbe interessata. Il club giallorosso si sarebbe inserito perché bisognoso di un rinforzo sulle fasce e Singo piace molto. L'esterno ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Toro, per questa ragione una sua cessione non va esclusa a priori perché i granata non vogliono perderlo a zero. La richiesta è di 15 milioni di euro ma la cifra è trattabile e la sensazione è che attorno ai 10 si potrebbe anche chiudere, secondo quanto raccolto da Tuttosport.