Tuttosport: “Il Toro contro la Roma: torna Pellegri. Juric cerca il record”

Domani, domenica 13 novembre, per la prima volta il Torino vedrà Belotti con una maglia diversa da quella granata che lo ha accompagnato negli ultimi anni: si tratta proprio di quella giallorossa di Mourinho, che alle 15:00 affronterà Ivan Juric all'Olimpico di Roma. E in quello stadio, Pietro Pellegri ha sempre dato il meglio di sé, segnando anche il suo primo gol in Serie A: l'attaccante granata ha preso il posto di Belotti - complice anche l'infortunio di Sanabria - e domani la fase offensiva sarà nelle sue mani. "Pellegri è apparso in fiducia, la stessa che Juric ripone nei suoi confronti", scrive Tuttosport. Oltre a Pellegri, sarà l'occasione anche di Buongiorno: dopo l'infortunio alla spalla di Schuurs, l'olandese non sarà a disposizione della squadra, e il classe 1999 potrà prendere momentaneamente il su posto per cercare di riscattarsi. Anche per Ivan Juric sarà una partita in cui dare il massimo, per un risultato personale: "Se il Toro si imporrà a Roma dando seguito al successo di mercoledì sulla Samp, il croato Juric per punti totali conquistati dopo 15 partite sarà il secondo in classifica. Al comando c’è il serbo Mihajlovic, il quale nel 2016-17 era salito a quota 25". E l'obiettivo del croato non sembra impossibile: questo Toro è più forte di quello dello scorso anno.