Tuttosport: “Il Toro e i sogni: fine pena mai”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport commenta la sconfitta del Torino in Coppa Italia contro la Fiorentina. Si legge: "La Fiorentina si sublima nella vendetta in Coppa, 11 giorni dopo la sconfitta in campionato: Toro spaccato ed eliminato dal gioco dei viola, feroci sempre, mobilissimi dall’inizio alla fine, vincenti anche in un evidente possesso palla mai fine a se stesso e infine in vantaggio con Jovic, prima di un finale al fulmicotone tra occasioni di qua e di là (e le altre reti di Ikoné e Karamoh). I granata non si sono soltanto divorati 2 gol nella ripresa con un Miranchuk irriconoscibile sotto porta: hanno globalmente pagato carissimo un atteggiamento tattico incomprensibile, non da Juric, troppo attendista, basso, remissivo, ancor più controproducente nella ripresa. Altro che tornare in semifinale, 29 anni dopo l’ultima volta". Nelle pagelle del quotidiano, l'unico granata a ricevere un voto superiore al 6 è Milinkovic-Savic (7), mentre il peggiore è Miranchuk (5).