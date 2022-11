Tuttosport: “Il Toro punta Joao Pedro, si cerca il prestito dal Fenerbahce”

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino. In uscita si legge della possibile cessione in prestito di Brian Bayeye che potrebbe andare in Serie B per trovare più spazio e accumulare esperienza. Per risolvere il problema in attacco invece, secondo il quotidiano piemontese, il Toro potrebbe fare un tentativo per Joao Pedro. L'ex attaccante del Cagliari la scorsa estate si è trasferito al Fenerbahce e finora ha realizzato una sola rete in Turchia. Su di lui oltre all'interesse del Torino c'è anche quello della Sampdoria che ha bisogno di rinforzare il reparto avanzato come i granata. L'obiettivo di Vagnati sarebbe quello di proporre al club turco un prestito per provare a riportare in Italia l'attaccante italo-brasiliano.