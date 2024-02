Tuttosport: “Il Toro riperde il treno”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna di Tuttosport tra le varie tematiche affrontate ha analizzato la partita di ieri contro la Roma, in cui il Torino ha perso 3 a 2. Dopo la sconfitta contro la Lazio il sogno europeo appare ancor più lontano. A seguire le parole del quotidiano: "Il Toro incassa tre goal, la Roma ne segna due e si allontana dalla zona importante della classifica. E adesso Juric deve guardare in faccia la realtà e ammettere che in questi tre anni di granata tante responsabilità sono anche sue..."