Tuttosport: “Il tridente con Okereke soluzione in più per il Toro, senza Sanabria”

Tuttosport quest'oggi propone un approfondimento sull'attacco del Torino che nella recente vittoria di Udine ha visto per la prima volta dall'inizio David Okereke, al fianco di Duvan Zapata. Arrivata a gennaio dalla Cremonese, la punta nigeriana ha offerto una prestazione soddisfacente contro l'Udinese e ha ricevuto grandi complimenti da parte di mister Juric. L'analisi che propone il quotidiano piemontese è sull'assetto tattico dei granata in Friuli: Okereke ha infatti giocato più da seconda punta al fianco di Nikola Vlasic, entrambi alle spalle di Zapata. Si tratta di una sorta di ritorno al 3-4-2-1 di inizio stagione e che aveva contraddistinto i primi due anni di Juric in granata. Questa soluzione tattica può essere quindi una valida alternativa per il Toro, specialmente nei momenti in cui Antonio Sanabria dovesse vivere dei periodi di scarsa forma.