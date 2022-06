Tuttosport: “Juric si aggrappa ai punti fermi dell’ultima stagione”

"Juric ricomincia da tre. In settimane avare di certezze, tra risposte che tardano ad arrivare e riscatti che faticano a concretizzarsi, il tecnico del Torino si aggrappa ai punti fermi dell'ultima stagione per iniziare a disegnare nella sua testa l'undici titolare del prossimo campionato - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - . Un'entità ancora piuttosto fumosa, alla luce della richiesta di rinforzi in doppia cifra e di un mercato che deve ancora decollare, ma in cui vanno fissati i primi paletti. Sasa Lukic in mezzo al campo, per esempio, con Wilfried Singo sulla corsia di destra e Mergim Vojvoda su quella opposta. I tre giovani nell'ultimo anno si sono distinti in positivo e Juric ha messo in chiaro con la società di voler ripartire da loro".