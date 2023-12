Tuttosport: “Katseris, 3 milioni: corsa a 3. E il Toro propone Seck contropartita”

"Si chiama Panos Katseris, è greco, ha 22 anni, è un terzino destro di spinta (ma schierabile anche a sinistra, volendo) e appare già come uno dei profili più interessanti tra gli stantuffi della Serie B" scrive Tuttosport nell'edizione odierna con un focus sul mercato granata. Katseris gioca nel Catanzaro, da dove Vagnati aveva prelevato Bayeye. Prosegue il quotidiano: "La scalata di Katseris prosegue da tempo: l’Eccellenza a Pavia a 18 anni, la D con Nocerina, Cavese e Nuova Florida, quindi nell’estate del ‘22 il salto in C a Catanzaro. E adesso è già arrivato alle soglie della A, soprattutto per la quantità di sondaggi avviati da formazioni della massima serie". Su di lui ci sarebbero Atalanta e Monza, che avrebbero proposto 2 milioni al Catanzaro, fermo sulla richiesta di 3. Conclude Tuttosport: "Da qualche settimana Vagnati cerca club interessati a Seck e così il dt l'ha offerto ai calabresi come contropartita".