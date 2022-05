Tuttosport: “La Salernitana ci riprova per Verdi, il Bologna punta Izzo”

Le principali pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato in casa Torino sia sul lato delle entrate che su quello delle uscite. Tra i giocatori che possono salutare il capoluogo piemontese troviamo Simone Verdi che ha passato la seconda metà di stagione in prestito alla Salernitana. È proprio il club campano a riprovare a riportare nella sua rosa il trequartista ex Napoli. Nel 2019 il Toro pagò Verdi ben 23 milioni motivo per il quale una trattativa per un suo addio definitivo non sarà semplice. Anche il nome di Armando Izzo compare sulle pagine di Tuttosport come uno di quelli in uscita dal Torino. Sul centrale classe 1992 ha messo gli occhi il Bologna che ha chiesto informazioni alla società di Urbano Cairo.