Tuttosport: “La situazione rinnovi in casa Torino e il diktat di Lukic”

L'edizione odierna di Tuttosport analizza la situazione riguardante i rinnovi di contratto che c'è in casa Torino. I rinnovi più urgenti sono quelli di Djidji, Aina, Gemello e Adopo che sono in scadenza a giugno 2023 oltre a forse quello che è il caso più spinoso ovvero Lukic. L'attuale accordo che lega il centrocampista serbo ai granata scade invece nel 2024 ma pesa anche la frattura che si era creata lo scorso mese di agosto. La distanza tra domanda e offerta riguardo l'ingaggio del giocatore si sta assottigliando ma per raggiungere un accordo per un prolungamento Lukic vuole che venga inserita anche una clausola rescissoria. Analizzando poi le altre situazioni emergono i casi relativi a Gemello che potrebbe andare in prestito a gennaio rinnovando prima il contratto che attualmente scade il prossimo giugno esattamente come Aina, Djidji e Adopo, ma per questi tre non si registrano ancora novità sul proprio futuro. Infine c'è anche Edera il quale però probabilmente verrà lasciato libero a gennaio.