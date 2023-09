Tuttosport: “Le strade per svoltare”

"Il Torino si è comunque perso strada facendo contro la Lazio - si legge su Tuttosport - . Poche sufficienze individuali e un implosione nel secondo tempo anche atletica, non soltanto nella manovra o tattica col ritorno al tuono-pivot (Sanabria) con dietro due trequartisti (Radonjic, in aggiunta a Vlasic). La rivedremo, dall'inizio o a gara in corso: e magari già col Verona, lunedì prossimo. Ma ci