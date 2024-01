Tuttosport: “Longo: “La sosta non è stata un vantaggio. Ma il Toro può farcela””

Nell'edizione odierna di Tuttosport troviamo un'intervista a Paolo Pulici che ricorda Gigi Riva, scomparso ieri: "Fin da ragazzino era il mio mito. Nel '69 esordii contro il suo Cagliari. Poco prima della partita lui mi cercò per darmi coraggio: vola, Paolo. Poi mi spiegò: con le braccia al cielo dedico i miei gol ai tifosi. E cos' feci come lui. Mi disse: chi come noi due arriva da Legnano non ha paura e non sbaglia". Per quanto riguarda direttamente i granata invece le pagine di Tuttosport continuano come segue: " Seck al Frosinone, Karamoh richiesto da Empoli e Lecce. Zima apre all'Amburgo, Radonjic ha poco mercato, Pellegri invece piace sempre al Genoa". Tuttosport ha pubblicato anche una seconda intervista con le parole di Moreno Longo riguardo alla situazione attuale del Torino: "A marzo si capirà se la squadra potrà lottare fino alla fine per le Coppe. Il ciclo di Juric potrebbe continuare e Alessandro decidere di rimanere. La sosta non è stata un vantaggio, ma mai come oggi il Torino può farcela".