Tuttosport: “Malinovskyi ha fretta”

Continua il mercato granata. Vagnati vuole regalare a Juric il trequartista, ma il West Ham non molla per Nikola Vlasic. Prende quindi quota l'idea Malinovsky. Nell'edizione odierna Tuttosport parla proprio del fantasista ex Atalanta, col tecnico granata che gradirebbe il giocatore. "Malinovskyi frulla da tempo nella testa di Juric, che ha chiesto referenze direttamente a Gasperini e Tudor. Ivan ha voluto sondare fame, attitudine al sacrificio e motivazioni di Ruslan direttamente da chi lo ha seguito da vicino. Così, tramite la soffiata ricevuta dall’allenatore, si sono poste le prime basi per l'approdo di Malinovskyi a Torino. Venerdì sera l'agente Vadym Shablii ha incontrato il ragazzo, direttamente nel ritiro del Marsiglia. L'ok di Ruslan c'è".