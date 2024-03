Tuttosport: “Momento d’oro Zapata”

Duvan Zapata sta attraversando un ottimo momento con la maglia granata: proprio per questo è arrivata la pre convocazione per le partite con Spagna e Romania. Zapata tornerebbe dunque a vestire la maglia della Colombia dopo 2 e anni e 4 mesi: "E così Duvan Zapata, grazie al Toro, grazie a Juric e ai preparatori atletici che lo hanno riportato su livelli altissimi con allenamenti mirati e personalizzati, torna ad “annusare” l’aria della nazionale. La sua è una grande rivincita contro chi lo considerava finito. Ha dimostrato che a 32 anni può ancora dare tanto se gestito, come stanno facendo dalle parti del Filadelfi a, a livello fisico." si legge sul quotidiano.