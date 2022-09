Tuttosport: “Nikola Vlasic tra i migliori anche a San Siro”

"E’ mancato il poker, ma solo perché davanti a sé ha trovato un Samir Handanovic versione vintage - si legge su Tuttosport - . Se Nikola Vlasic non ha segnato per la quarta partita consecutiva, il merito è stato del portiere nerazzurro, bravo a negargli la gioia della rete in almeno due occasioni (e mezzo). Dopo Cremonese, Atalanta e Lecce, il jolly croato ha fatto di tutto per condurre il Torino al successo: dribbling, assist, tiri in porta. Tutto con grande personalità, senza il timore di uno stadio come San Siro capace di bloccare la fantasia e far tremare le gambe. Se i tre gol precedenti erano stati i classici tre indizi che fanno una prova, la prestazione di ieri è stata una sorta di lode per Vlasic: il Toro ha perso, ma ha avuto la certificazione di aver preso un giocatore che potrebbe fare spesso la differenza".