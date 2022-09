Tuttosport: “Nove partite in quarantatré giorni, più quattro gare della svolta”

"Che la stagione sarebbe stata anomala, per ritmi e cadenza, era noto fin dall'inizio della preparazione - si legge sulle pagine di Tuttosport - . E da ben prima ancora, risalendo nella striscia del tempo: dalla contestata assegnazione del Mondiale 2022 alla candidatura invernale del Qatar. Ma, quanto vissuto finora, non è stato che un sostanzioso antipasto dell'annata, con il primo ciclo di gare che ha visto il Torino esordire un rovente 6 agosto in Coppa Italia contro il Palermo e fermarsi per l'imminente sosta un tiepido 17 settembre con l'inopinata sconfitta casalinga per mano del Sassuolo. Calendario in una mano e calcolatrice nell'altra, fanno 8 partite in 42 giorni. E, alla ripresa, saranno anche di più: 9 in 43, con i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Servirà un Torino in uno stato di forma migliore rispetto all’attuale, insomma, dal 1° ottobre in poi. Perché anche il calendario si farà più esigente con il gruppo di Juric. Se le tre neopromosse sono state tutte affrontate nei primi cinque turni, per esempio, le otto giornate di campionato che separano i granata dalla sosta per il Mondiale saranno infarcite di sfide alle grandi".