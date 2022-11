Tuttosport: “Nzola, in scadenza e piace al Toro”

Spazio al calciomercato nelle pagine dedicate al Torino dell'edizione odierna di Tuttosport, quotidiano che fa il nome di Nzola come possibile rinforzo per l'attacco granata a gennaio o nella prossima estate. Si legge: "Nzola piace a Juric, che lo ha inserito nella lista preferenziale di mercato consegnata a Davide Vagnati per rinforzare il Toro. I granata potrebbero prenderlo a giugno a parametro zero, ma non è escluso che possano fare un tentativo per portarlo subito a casa. Non sarà facile perché, come detto in precedenza, senza i suoi gol diventerebbe molto difficile per lo Spezia conquistare la salvezza". Tuttosport parla anche del mercato in uscita, dove, oltre a Berisha, che potrebbe proprio essere ceduto allo Spezia nell'ambito della questione Nzola, anche Ilkhan potrebbe andare in prestito per 6 mesi, al fine di "crescere, accumulare esperienza, abituarsi meglio alla realtà italiana. Ci sono sondaggi della Cremonese per lui". A chiudere questo punto della situazione, troviamo inevitabilmente Sasa Lukic, che "piaceva alla Roma, ma ora in Inghilterra lo segue il Leeds e girano voci sul cambio di procuratore per avere più chance sul mercato".