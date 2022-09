Tuttosport: “Pellegri vede Napoli, Buongiorno fa il leader”

Sospiro di sollievo per Pietro Pellegri. L'attaccante granata - a seguito dell'infortunio con l'Italia Under 21 di Nicolato - nella giorata di ieri si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari: questo significa che il classe 2001 potrebbe recuperare già per il match di sabato con il Napoli allo stadio Maradona. Intanto Buongiorno sul proprio profilo Instagram ieri ha espresso la sua goia nell'aver indossato la fascia da capitano in occasione del match con il Sassuolo: "Con questa maglia sono cresciuto, con questi colori ho provato delle emozioni uniche. Da torinese, da bambino che sognava di diventare calciatore, poter indossare questa fascia è motivo di grande orgoglio. Dire grazie non basta, serve ripagare sul campo, con sudore e impegno".