Tuttosport: “Radonjic goleador del Toro ma accantonato in panchina”

Nell'edizione odierna di Tuttosport un approfondimento è dedicato a Nemanja Radonjic. Scrive il quotidiano: "Il Toro si concede un lusso: lasciare sistematicamente in panchina il 30% dei gol finora realizzati in campionato. Mister tre reti Nemanja Radonjic, infatti, non si schioda dalla sedia. Neppure quando Ivan Juric è costretto a inseguire gli avversari, nemmeno nel momento in cui i granata hanno la necessità di perfezionare una rimonta. Il serbo tace e osserva. Ma la scusa del cambio di modulo non regge più, soprattutto a partita in corso. Entra Pellegri, entra Karamoh, ma Rado no. Non se ne parla". Conclude il quotidiano: "Il Toro, dunque, vive questo paradosso: il goleador granata con 3 reti, l’uomo che ha segnato più gol di Zapata (1), Sanabria (1), Pellegri, Karamoh e Seck (0) messi insieme resta in disparte".