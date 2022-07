Tuttosport: “Rissa Vagnati-Juric: il primo sconfitto è Cairo”

A tenere banco sulle pagine dedicate al Torino dell'edizione odierna di Tuttosport, è ovviamente la lite Vagnati-Juric. Il quotidiano fa il punto su ciò che è successo, chiedendosi però quale sarà la mossa del presidente Cairo: "E adesso che fa, Cairo? Li caccia tutti e due, Vagnati e Juric? O uno solo? Oppure uno per volta? O nessuno, perché magari dirà che la colpa è della pesante cucina austriaca?". Sempre Urbano Cairo viene poi indicato come il vero sconfitto di questa rissa. Queste le parole di una delle firme più autorevoli di Tuttosport, Andrea Pavan, sull'accaduto: "È chiaro che il primo sconfitto e il primo responsabile è il presidente. Soprattutto per aver seminato (male) – anno dopo anno, flop su flop, mancata promessa su mancata promessa - il terreno su cui domina: nella società, nella squadra, nella tifoseria. Emblematico che i tifosi - anziché disperarsi per questa zuffa mortificante e potenzialmente squassante per il Toro - l’abbiano accolta all’insegna del “come volevasi dimostrare”: una sorta di liberazione dall’equivoco".