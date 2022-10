Tuttosport: “Schuurs conquista il Toro e mette Vlahovic nel mirino”

Tra i tanti temi che emergono in vista del derby della Mole c'è anche la sfida tra Schuurs e Vlahovic. Il centrale olandese, in crescita costante, è in cerca di conferme e vuole annullare l'attaccante bianconero, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "In questi giorni Schuurs sta lavorando con nei pensieri Vlahovic, pericolo numero uno anche se non sta attraversando un grande momento di forma. Resta comunque l’uomo più insidioso per potenza fisica e fiuto del gol, caratteristiche che fanno di lui uno degli juventini più temibili. E per frenare il suo agonismo e il suo fiuto del gol l’olandese deve subito mettere in pratica gli insegnamenti dell’allenatore: marcatura stretta e anticipo, soluzione che non dovrebbe permettere al serbo di avere tanti palloni a disposizione".