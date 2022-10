Tuttosport: “Torino, Miranchuk torna a disposizione di Juric”

Il Torino a Napoli ritrova Miranchuk. Il russo, dopo un mese e mezzo di assenza, ritorna a disposizione di Ivan Juric, il quale ha intenzione di schierarlo dal 1' già nella sfida del Maradona. Così Tuttosport sull'ex Atalanta nell'edizione odierna del quotidiano: "Il ritorno di Miranchuk, primo a segnare tra i granata in questa A (a Monza, 2-1 per il Toro), è di primaria importanza. A sottolinearlo è lo stesso Juric: 'Uno come lui aumenta il nostro tasso tecnico - dice l’allenatore granata - magari gli mancano un po’ altre cose, ma ti fa giocare bene. Posso mettere lui, come Vlasic o Radonjic, ma la possibilità che Miranchuk giochi dall’inizio c’è. In attacco con Aleksej aumentiamo il livello soprattutto nel gioco stretto, e in questo si trova bene con Sanabria'". Intanto, proprio Juric, a proposito della partita odierna, è stato chiaro in conferenza: "prima di tutto vorrei tornare a casa con dei punti: meriti o non meriti particolari".