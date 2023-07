Tuttosport: “Torino tra Filadelfia e mercato: al lavoro per Pobega e Messias”

Il Torino ha iniziato la preparazione per la nuova stagione, e così anche la società per quanto riguarda il calciomercato: ieri al Filadelfia i tifosi hanno omaggiato e incitato la squadra al massimo, ma a Ivan Juric ancora mancano delle risorse. Tra i nomi sulla lista di Vagnati, ci sono infatti Messias e Pobega: entrambi del Milan, club a cui interessa fortemente Singo, che non ha rinnovato con la società granata. "Un patto tra Torino e Milan per il mercato. Ai granata, infatti, piacciono e interessano Messias (soprattutto) e Pobega, mentre i rossoneri da un po’ di tempo a questa parte stanno pressando per Singo. [...] Il Milan, come accennato prima, ha chiesto tempo per Singo e per l’eventuale cessione di Pobega. Il Toro ha accettato, ma con dei paletti. Se nel frattempo arriveranno proposte interessanti dalla Premier per Singo, dopo aver informato i rossoneri, i granata le prenderanno in considerazione. A parità d’off erta il giocatore andrà a Milano, ma se il Milan non pareggerà l’eventuale cifra proposta da un altro club, il giocatore verrà ceduto. La squadra di Pioli, quindi, sarà tenuta al corrente della situazione “live”, mentre Cairo e Vagnati considereranno le proposte. Insomma, il Toro non chiude le porte in faccia a nessuno", scrive Tuttosport. Nel frattempo il Torino continua a lavorare per Doig e sul riscatto di Vlasic.